Ucraina, la presidente Ue von der Leyen a Pechino: Xi pronto a chiamare Zelensky (Di giovedì 6 aprile 2023) “Ho incoraggiato il presidente Xi Jinping a contattare il presidente Zelensky. È stato interessante sentire che il presidente Xi ha ribadito la sua disponibilità a parlare (con lui) quando i tempi e le condizioni saranno le più opportune”. Lo ha riferito la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) “Ho incoraggiato ilXi Jinping a contattare il. È stato interessante sentire che ilXi ha ribadito la sua disponibilità a parlare (con lui) quando i tempi e le condizioni saranno le più opportune”. Lo ha riferito ladella Commissione Ue, Ursula von derin conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

