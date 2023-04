Ucraina, la diretta – Consigliere di Putin: “Se l’offensiva di Kiev avrà successo, possibile negoziato”. Macron a Xi: “Cina riporti la Russia alla ragione” (Di giovedì 6 aprile 2023) In un’intervista al Corriere della Sera Dmitrij Suslov, Consigliere del Cremlino spiega che se la Crimea sarà minacciata a seguito dell’offensiva di Kiev, allora “la situazione sarà propizia a un negoziato”. Il presidente francese chiede all’omologo cinese di convincere Mosca a sedere al tavolo delle trattative L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) In un’intervista al Corriere della Sera Dmitrij Suslov,del Cremlino spiega che se la Crimea sarà minacciata a seguito deldi, allora “la situazione sarà propizia a un”. Il presidente francese chiede all’omologo cinese di convincere Mosca a sedere al tavolo delle trattative L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

