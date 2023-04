Ucraina | Kiev e Varsavia produrranno insieme proiettili per carri armati

(Di giovedì 6 aprile 2023), 6 apr. (Adnkronos) - L'e la Poloniada 125 millimetri per. La decisione è stata presa durante l'incontro afra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo polacco Andrzej Duda. Le munizioni saranno realizzate dalla società di difesa statale"Ukroboronprom"alla società polacca Polska Grupa Zbrojeniowa, presso l'impianto di produzione in Polonia. Nuove linee di produzione saranno implementate in diverse città. L'fornirà le sue tecnologie e i suoi specialisti.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Gli Usa hanno sostenuto le rivoluzioni colorate nelle ex Repubbliche sovietiche e 'il colpo di Stato a Kiev' nel 20… - Corriere : Kiev apre al negoziato con la Russia sulla Crimea: «Arriveremo ai confini, poi tratteremo» - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev apre a negoziato con #Russia su Crimea dopo la controffensiva. ?Tutti gli aggiorna… - PPicerni : RT @vadim07751823: 'La guerra degli ucraini contro Dio finirà con la completa distruzione dell'Ucraina e invece dell'Ucraina tornerà la Rus… - ultimenotizie : Un prete di alto livello della Chiesa ortodossa ucraina legata al patriarcato di Mosca della diocesi di Cherkasy, a… -

...- Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto...57 Xi e Macron: riprendere al più presto i colloqui di pace 11:47 Cremlino: "Per ora da...Ha parlato così all'emittente irlandese RTE l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton , che ha dichiarato apertamente che 'la Russia non avrebbe invaso l'seavesse ancora armi ......che sul campo e con un conflitto di logoramento alla fine riuscirà a democratizzare chi aiuta... Ma la situazione con l'è ancora difficile, per ora non ci sono prospettive per una ...

Guerra in Ucraina, Kiev apre a negoziati sulla Crimea con Putin (ma solo se la controffensiva avrà successo) Il Riformista

Kiev, 6 apr. (Adnkronos) – L’ucraina e la Polonia produrranno insieme proiettili da 125 millimetri per carri armati. La decisione è stata presa durante l’incontro a Varsavia fra il presidente ucraino ...“La Cina ha un ruolo di mediatrice efficace, ma la situazione in Ucraina, tenendo conto della posizione di Kiev, non mostra prospettive per una soluzione pacifica”, ha dichiarato il portavoce del ...