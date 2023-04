Ucraina: Cremlino, 'armi nucleari in Bielorussia risposta ad avvicinamento Nato a nostri confini' (Di giovedì 6 aprile 2023) Mosca, 6 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La decisione di dispiegare armi nucleari tattiche a corto raggio nel territorio della Bielorussia è la risposta ai tentativi dell'Alleanza atlantica di avvicinarsi ai confini russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov, insistendo sul fatto che "la Nato si sta espandendo verso i confini della Russia. Non è la Russia che sta avvicinando le sue infrastrutture militari ai confini della Nato, questo è un movimento nella direzione opposta". Il portavoce del Cremlino ha sottolineato che la Russia è "preoccupata per la sua sicurezza" e "naturalmente" si stanno prendendo misure per garantirla e "riequilibrare l'architettura di sicurezza nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Mosca, 6 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La decisione di dispiegaretattiche a corto raggio nel territorio dellaè laai tentativi dell'Alleanza atlantica di avvicinarsi airussi. Lo ha detto il portavoce delDimitri Peskov, insistendo sul fatto che "lasi sta espandendo verso idella Russia. Non è la Russia che sta avvicinando le sue infrastrutture militari aidella, questo è un movimento nella direzione opposta". Il portavoce delha sottolineato che la Russia è "preoccupata per la sua sicurezza" e "naturalmente" si stanno prendendo misure per garantirla e "riequilibrare l'architettura di sicurezza nel ...

