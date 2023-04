Ucraina | attacchi Russia nel Donetsk | morti e feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : L'Oms ha verificato 859 attacchi a strutture sanitarie in Ucraina dall'inizio del conflitto. Questi hanno causato 1… - LuisaRagni : RT @askanews_ita: Il presidente russo Vladimir #Putin ha dichiarato che i servizi di intelligence occidentali sono a suo avviso coinvolti '… - BinaryOptionEU : RT '#Ucraina: continuano gli attacchi russi nel Dontesk, il bilancio è di 5 persone uccise e 9 rimaste ferite nelle… - Moixus1970 : RT @Adnkronos: #Ucraina: continuano gli attacchi russi nel Dontesk, il bilancio è di 5 persone uccise e 9 rimaste ferite nelle ultime 24 or… - Adnkronos : #Ucraina: continuano gli attacchi russi nel Dontesk, il bilancio è di 5 persone uccise e 9 rimaste ferite nelle ult… -

...la Francia per invitare la comunità internazionale a una soluzione politica della guerra in.di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la crisi e astenersi daglia civili, ...Cinque persone sono state uccise e nove sono rimaste ferite daglidella Russia nel Donetsk nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il governatore della regione ...attacco dell'artiglieria...Leggi ancheRussia nel Donetsk: morti e feriti"pronta" a negoziato con Russia su Crimea se controffensiva avrà successo, consigliere Cremlino: "Se offensiva Kiev ...

Accuse che arrivano nel giorno in cui la Russia ha effettuato test di missili antinave nel Mar del Giappone. In Ucraina, intanto, si moltiplicano attacchi russi attorno alla centrale di Zaporizhzhya ...MILITARI KIEV PUBBLICANO VIDEO ATTACCO ARTIGLIERIA IN TERRITORIO RUSSO – Il video di un attacco dell’artiglieria ucraina contro obiettivi in territorio russo è stato pubblicato su un canale Telegram ...