Ucraina: alcuni ambasciatori all'Onu escono mentre parla commissaria russa (Di giovedì 6 aprile 2023) Washington, 6 apr. (Adnkronos) - I rappresentanti all'Onu di alcuni Paesi che siedono in Consiglio di sicurezza i hanno abbandonato la riunione mentre parlava la commissario russa per i diritti dei bambini, colpita insieme a Valdimir Putin da un mandato di arresto della Corte penale internazionale per la deportazione dei bambini ucraini. Maria Lvova-Belova è apparsa ieri in collegamento video alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, convocata dalla presidenza russa, per discutere dell'"evacuazione" dei bambini ucraini dalla zona del conflitto. "Con la Russia alla presidenza del Consiglio di sicurezza, sfrutteremo tutte le opportunità per respingere ogni possibilità di disinformazione - ha detto l'ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Washington, 6 apr. (Adnkronos) - I rappresentanti all'Onu diPaesi che siedono in Consiglio di sicurezza i hanno abbandonato la riunioneva la commissarioper i diritti dei bambini, colpita insieme a Valdimir Putin da un mandato di arresto della Corte penale internazionale per la deportazione dei bambini ucraini. Maria Lvova-Belova è apparsa ieri in collegamento video alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, convocata dalla presidenza, per discutere dell'"evacuazione" dei bambini ucraini dalla zona del conflitto. "Con la Russia alla presidenza del Consiglio di sicurezza, sfrutteremo tutte le opportunità per respingere ogni possibilità di disinformazione - ha detto l'ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield - ...

