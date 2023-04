Ucciso per un parcheggio, Nappi: giustizia a metà per vittima e suoi familiari (Di giovedì 6 aprile 2023) Ucciso per un parcheggio, Nappi: È evidente che ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di giustizia a metà “Le sentenze vanno rispettate, ma non si può restare indifferenti quando degli assassini riescono ad evitare il massimo della pena. È evidente che ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di giustizia a metà. Nel giorno di una decisione che lascia perplessi, ci stringiamo con profondo affetto ed esprimiamo massima vicinanza alla famiglia di Maurizio Cerrato, vittima di un barbaro omicidio avvenuto per un parcheggio”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. Se ti va lascia un like sulla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)per un: È evidente che ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di“Le sentenze vanno rispettate, ma non si può restare indifferenti quando degli assassini riescono ad evitare il massimo della pena. È evidente che ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di. Nel giorno di una decisione che lascia perplessi, ci stringiamo con profondo affetto ed esprimiamo massima vicinanza alla famiglia di Maurizio Cerrato,di un barbaro omicidio avvenuto per un”. Lo afferma Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. Se ti va lascia un like sulla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da ...

