“Uccisi con…”. Il risultato dell’autopsia sui manifestanti morti (Di giovedì 6 aprile 2023) Perù: le autopsie mostrano che 30 manifestanti sono stati Uccisi con armi da fuoco I gruppi per i diritti umani, comprese le Nazioni Unite, hanno chiesto al governo peruviano di indagare sulle denunce di uso eccessivo della forza da parte della polizia e dei soldati durante le recenti proteste che hanno causato la morte di 49 civili e le autopsie forniscono alcune prove del presunto uso di munizioni letali. Trenta dei 32 rapporti forensi ottenuti dall’Associated Press elencano gli spari come causa della morte. Alcuni dei rapporti descrivono in dettaglio calibri di proiettili simili a quelli usati dalle forze di sicurezza in Perù, che gli esperti ritengono indichino che la polizia e i soldati hanno violato i manuali operativi che proibiscono di sparare direttamente contro i manifestanti a meno che non vi sia un serio rischio per la loro ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 aprile 2023) Perù: le autopsie mostrano che 30sono staticon armi da fuoco I gruppi per i diritti umani, comprese le Nazioni Unite, hanno chiesto al governo peruviano di indagare sulle denunce di uso eccessivo della forza da parte della polizia e dei soldati durante le recenti proteste che hanno causato la morte di 49 civili e le autopsie forniscono alcune prove del presunto uso di munizioni letali. Trenta dei 32 rapporti forensi ottenuti dall’Associated Press elencano gli spari come causa della morte. Alcuni dei rapporti descrivono in dettaglio calibri di proiettili simili a quelli usati dalle forze di sicurezza in Perù, che gli esperti ritengono indichino che la polizia e i soldati hanno violato i manuali operativi che proibiscono di sparare direttamente contro ia meno che non vi sia un serio rischio per la loro ...

