Uber Eats condannata per “condotta antisindacale” | dovrà svelare l’algoritmo che organizza il lavoro dei rider

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’app di food deliveryspiegare quali parametri utilizza il suo algoritmo perre ile decidere a qualiaffidare i diversi incarichi. La piattaforma è stataper comportamentoproprio per non aver volutoalla Cgil quei criteri. Il ricorso presentato il 19 gennaio dai sindacati Nidil Cgil Palermo, Filt Cgil Palermo e Filcams Cgil Palermo, è stato accolto dal giudice delSantina Bruno, che ha disposto che la popolare app debba comunicare allezioni sindacali “le informazioni sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”. La sentenza ha riconosciuto la “natura” del ...

Uber Eats dovrà mostrare ai sindacati i criteri con cui assegna i lavori ai rider WIRED Italia

Per la prima volta una piattaforma di food delivery viene condannata a rendere noti a un sindacato come assegna gli incarichi ai rider: è il caso di Uber Eats, una delle app più diffuse per ricevere ...La pasta alla carbonara è diventata un simbolo della gastronomia italiana, tanto che viene ordinata quotidianamente ...