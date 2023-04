**Tv: Morgan, 'mio programma grande chance anche per Rai, tutto fatto con forze interne'** (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Un progetto "che mette al centro una capacità innegabile di questo artista che è la sua dote primaria: portare conoscenza, competenza ma soprattutto una rara dote di affabulazione che in tv non è così data frequentemente". Il direttore Rai Prime Time Stefano Coletta presenta così alla stampa 'StraMorgan', il ritorno in Rai di Morgan che, dal 10 al 13 aprile su Rai 2, in seconda serata, accompagnato da Pino Strabioli, terrà delle vere e proprie 'lezioni di musica in show', di un'ora circa, durante le quali, partendo da quattro grandi nomi della musica (Modugno, Bindi, Battiato e Battisti) racconterà storia, percorso, curiosità, contaminazioni con la musica internazionale. Quattro giorni condensati nella stessa settimana post santa, subito dopo Pasquetta, che saranno "un elemento per capire ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Un progetto "che mette al centro una capacità innegabile di questo artista che è la sua dote primaria: portare conoscenza, competenza ma sopratuna rara dote di affabulazione che in tv non è così data frequentemente". Il direttore Rai Prime Time Stefano Coletta presenta così alla stampa 'Stra', il ritorno in Rai diche, dal 10 al 13 aprile su Rai 2, in seconda serata, accompagnato da Pino Strabioli, terrà delle vere e proprie 'lezioni di musica in show', di un'ora circa, durante le quali, partendo da quattro grandi nomi della musica (Modugno, Bindi, Battiato e Battisti) racconterà storia, percorso, curiosità, contaminazioni con la musica internazionale. Quattro giorni condensati nella stessa settimana post santa, subito dopo Pasquetta, che saranno "un elemento per capire ...

flamanc24 : RT @gladiatorsuit: @Cinguetterai @oggisettimanale sull'immensa cultura musicale di morgan non ho mai avuto dubbi ma i suoi trascorsi più ch… - 95_addicted : RT @reese_86: Il grande equivoco è che di Morgan non dovrebbe fregare nulla a nessuno, dovrebbe essere considerato come uno dei tanti freak… - Luca_zone : RT @reese_86: Il grande equivoco è che di Morgan non dovrebbe fregare nulla a nessuno, dovrebbe essere considerato come uno dei tanti freak… - ilgiornale : "#Amadeus non è un musicista" ha detto Morgan in un'intervista nella quale ha parlato della possibilità che la #Rai… - reese_86 : Il grande equivoco è che di Morgan non dovrebbe fregare nulla a nessuno, dovrebbe essere considerato come uno dei t…

