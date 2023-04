Tuttosport – Cabral e Gonzalez firmano la semifinale d’andata (Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-06 01:02:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: CREMONA – Finale se non ipotecata ormai molto vicina. Nella semifinale d’andata di Coppa Italia la Fiorentina si impone in maniera secca per 2-0 in casa della Cremonese e fa due grandi passi avanti verso l’ultimo atto della competizione. Un gol per tempo allo Zini: prima Cabral e poi Gonzalez su rigore spengono l’ardore di una Cremonese che, soprattutto nel secondo tempo, ha dato tutto per sistemare il passivo in vista del ritorno, anche se dal 73? ha giocato in 10 a causa dell’espulsione di Aiwu che ha causato il rigore del raddoppio viola. Guarda la gallery Cabral-Gonzalez, 2-0 alla Cremonese: la Fiorentina ipoteca la finale Cremonese-Fiorentina, la partita Italiano fa rifiatare ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-06 01:02:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: CREMONA – Finale se non ipotecata ormai molto vicina. Nelladi Coppa Italia la Fiorentina si impone in maniera secca per 2-0 in casa della Cremonese e fa due grandi passi avanti verso l’ultimo atto della competizione. Un gol per tempo allo Zini: primae poisu rigore spengono l’ardore di una Cremonese che, soprattutto nel secondo tempo, ha dato tutto per sistemare il passivo in vista del ritorno, anche se dal 73? ha giocato in 10 a causa dell’espulsione di Aiwu che ha causato il rigore del raddoppio viola. Guarda la gallery, 2-0 alla Cremonese: la Fiorentina ipoteca la finale Cremonese-Fiorentina, la partita Italiano fa rifiatare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Cabral-Gonzalez. Strada in discesa verso la finale per la finale Svanisce la magia Cremonese in Coppa Italia. I g… - tuttosport : Cabral conferma l’ottimo stato di forma! Fiorentina a riposo in vantaggio 1-0 contro la Cremonese nell’andata dell… - tuttosport : ?? 53' Fiorentina avanti in casa dell'#Inter Cabral ci prova di testa, salva Onana: sulla respinta ci arriva Bonav… -