"TUTTI SU! Buon compleanno Claudio", nelle sale italiane il 15, 16, 17 maggio

Arriva nelle sale italiane il 15, 16, 17 maggio "TUTTI SU! Buon compleanno Claudio", prodotto da Friends & Partners insieme con Come srl, in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma e distribuito da Medusa Film, il FILM EVENTO sul progetto musicale inedito di Claudio BAGLIONI "Dodici Note – TUTTI SU!", 12 straordinari eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla in Apertura della Stagione Lirica del Teatro dell'Opera di Roma. Per la prima volta in assoluto un'apertura così prestigiosa è stata affidata a un compositore e interprete di musica moderna per uno spettacolo fortemente innovativo, ...

