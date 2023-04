“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di giovedì 6 aprile 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 31 ottobre 1979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione nuovi lavori che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : ?? «Solo quando ci si libera dalla follia si capisce di essere stati pazzi, perché nelle tenebre non si vede nulla»… - GiovaAlbanese : Tutti pazzi per #DelPiero #Juventus #JuveVerona - Incorvassinaba : @nondormoma1 Stavamo tutti votando come pazzi e ci siamo persi queste perle ????#incorvassi - francasicily : @Uraganonikita @alessiah79 Mamma mia Nikita quando vedevamo questo tipo di video tutti noi facevamo i pazzi a difen… - AngelaN64883093 : RT @Giulia4__: ??Al signor Stefano è bastato guardare dalla TV li occhi della figlia per definirlo 'UOMO DI SPESSORE' e dire 'IO CI CREDO I… -

Siamo una nazione in declino e ora questidi sinistra vogliono interferire nel processo ... A quanto pare, praticamentecoloro che hanno esaminato questo caso, compresi i 'rino' (i ...Roma, 5 apr. " "Volete cambiare il Pnrr Bene ma diteci come. Sennò ci prendono per". Così Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. E quando gli viene fatto notare che il ministro Raffaele Fitto riferirà in aula, il leader di Azione osserva: "Ho fatto il ...L'ex concorrente ha scritto una canzone per la sua amata Antonella Fiordelisi che sta spopolandoper 'Il cielo stanotte' . Il singolo che l'ex concorrente del Gf Vip Edoardo Donnamaria ha scritto per l'amata Antonella Fiordelisi sta letteralmente spopolando. Boom di ascolti e di ...

Tutti pazzi per la segreteria che nel Pd però non conta nulla Domani

Tutti pazzi per ‘Il cielo stanotte’. Il singolo che l’ex concorrente del Gf Vip Edoardo Donnamaria ha scritto per l’amata Antonella Fiordelisi sta letteralmente spopolando. Boom di ascolti e di ...Nelle squadre dei segretari si pesano le correnti, ma non le ricorda nessuno. Nel partito delle primarie c’è solo il leader. La neosegretaria promette di passare «dall’io al noi» ma tiene le redini ne ...