Turismo | Ciarrocca Adsi | Governo valorizzi dimore storiche | maggiore museo diffuso d' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Alcune cose per valorizzare il patrimonio culturale privato sono state fatte e per questo un ringraziamento particolare va al Ministro Gennaro Sangiuliano e all'onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera. Mi riferisco al Fondo per la culturana previsto con l'ultima legge di bilancio. Tuttavia questo deve rappresentare solo un primo passo, oltre alle necessarie detrazioni fiscali consentite sembra solo per le spese mediche e non per quelle culturali, per la reale valorizzazione di un patrimonio unico che può essere il perno dello sviluppo sostenibile dell'nel medio e nel lungo periodo". Così Giovanni, segretario generale Associazionene (), intervenendo ...