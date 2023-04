Tunisia | il presidente Saied si scaglia contro il Fmi che ha congelato i prestiti | “Siamo un Paese sovrano | non accettiamo alcun diktat”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Lanon farà concessioni al Fondo Monetario Internazionale nonostante la pesante crisi economica che sta mettendo in ginocchio il. “Nondisposti a cedere un singolo granello di sabbia, a riceveredall’estero,un“, ha dichiarato ilKais, durante una cerimonia a Monastir, a proposito delle riforme richieste come condizione per ottenere il prestito da 1,9 miliardi di dollari. Le imposizioni “che portano solo a un ulteriore impoverimento sono inaccettabili, l’alternativa è contare su noi stessi”, ha dichiarato il capo dello Stato che deve fare i conti un impoverimento della popolazione arrivato a livelli preoccupanti, la siccità che acuisce le difficoltà ...

...Times che racconta come migliaia di africani subsahariani che vivono da mesi e anni in, ...Non è colpa del Fondo monetario che non vuole concedere il prestito di quasi due miliardi al...... accusato di crimini contro l'umanità, ha accettato l'invito delBiden a partecipare al ... "L'unico paese del mondo arabo convertito recentemente alla democrazia, la, è stato ...L'intervento più recente riguarda la, dove ilKais Saied sta affrontando una pesante crisi economica e sociale. L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al - Thani , in un colloquio ...

