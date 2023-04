Tumori solidi | al Bambino Gesù la prima terapia con cellule Car T efficace nella cura del neuroblastoma

(Di giovedì 6 aprile 2023) È stata progettata all’Ospedale Pediatricolagenica conCAR T in grado dire – con buona probabilità di successo – le forme più gravi di, il tumore solido più frequente dell’età pediatrica. Il nuovo trattamento è stato sperimentato su 27 bambini conrecidivato e/o resistente alle terapie convenzionali. La risposta al trattamento ha superato il 60% e la probabilità di sopravvivere senza malattia è significativamente aumentata rispetto all’attesa di vita, purtroppo breve, in assenza di altre cure. I risultati dello studio, realizzato anche grazie ai finanziamenti ricevuti da AIRC, Ministero della Salute, AIFA e Fondazione Italiana per la Lotta al, sono ...

Il neuroblastoma Il neuroblastoma è il tumore solido extracranico più frequente dell'età pediatrica e rappresenta circa il 7 - 10% dei tumori nei bambini tra 0 e 5 anni. In Italia vengono formulate ...

