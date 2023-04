Tumori, “Oltre il mare” il docufilm per raccontare speranze e dolori (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La malattia non può prendersi la mia vita, per adesso la battaglia la sto vincendo io”. Parole di forza e speranza che arrivano dai protagonisti del docufilm “Oltre il mare” ma che appartengono a tutti i pazienti alle prese con un tumore ai polmoni. Il film documentario realizzato da Sanofi insieme a WALCE Onlus – Women Against Lung Cancer in Europe, partner del progetto, e Rufa, l'università di Belle Arti, è una pellicola che punta i riflettori sul delicato tema del tumore al polmone attraverso uno stile narrativo inconsueto e punti di vista originali, personali, veri. “Oltre il mare” è stato presentato nel corso di un evento promosso da Sanofi, all'Auditorium dell'Ara Pacis.“Quello che hanno raccontato i ragazzi della Rufa con storie diverse rappresenta una condivisione che non ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La malattia non può prendersi la mia vita, per adesso la battaglia la sto vincendo io”. Parole di forza e speranza che arrivano dai protagonisti delil” ma che appartengono a tutti i pazienti alle prese con un tumore ai polmoni. Il film documentario realizzato da Sanofi insieme a WALCE Onlus – Women Against Lung Cancer in Europe, partner del progetto, e Rufa, l'università di Belle Arti, è una pellicola che punta i riflettori sul delicato tema del tumore al polmone attraverso uno stile narrativo inconsueto e punti di vista originali, personali, veri. “il” è stato presentato nel corso di un evento promosso da Sanofi, all'Auditorium dell'Ara Pacis.“Quello che hanno raccontato i ragazzi della Rufa con storie diverse rappresenta una condivisione che non ha ...

