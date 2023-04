Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beppekin : RT @AnsaVeneto: Tuffi e parkour nei canali di Venezia, individuati e multati. Sono 4 inglesi e un residente veneziano, sanzioni di 3.000 eu… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Venezia, parkour e tuffi da ponti e palazzi: identificati quattro inglesi e un veneziaziano. Daspo e 2mila euro di multa ht… - Gazzettino : Venezia, parkour e tuffi da ponti e palazzi: identificati quattro inglesi e un veneziaziano. Daspo e 2mila euro di… - AnsaVeneto : Tuffi e parkour nei canali di Venezia, individuati e multati. Sono 4 inglesi e un residente veneziano, sanzioni di… - corriereveneto : Venezia, parkour e tuffi da ponti e palazzi: indentificati 4 inglesi e un veneziano. Daspo e duemila euro di multa -

Sono stati tutti individuati, e segnalati alle autorità di frontiera, i quattro giovani inglesi che la settimana scorsa si erano esibiti in- uno di loro dal cornicione di palazzo - nei canali di Venezia, postando tutto sui social. Bravate, in violazione dei regolamenti municipali, fatte solo per ottenere più like possibili sul web. ...- Sui social il collettivo inglese Phat, professionisti del, aveva postato provocatoriamente il video che ora li ha inchiodati. Le forze dell'ordine dicono di essere sulle loro tracceAutori delle 'bravate' sono i componenti di un gruppo inglese che si chiama 'Phat' e si definisce una 'squadra professionista di' di Londra . Su Youtube è riassunta in un video quella che i ...

Tuffi e parkour nei canali di Venezia, individuati e multati - Cronaca Agenzia ANSA

VENEZIA - Sono stati tutti individuati, e segnalati alle autorità di frontiera, i quattro giovani inglesi che la settimana scorsa si erano esibiti in tuffi - uno di loro dal cornicione di palazzo - ...(ANSA) - VENEZIA, 06 APR - Sono stati tutti individuati, e segnalati alle autorità di frontiera, i quattro giovani inglesi che la settimana scorsa si erano esibiti in tuffi - uno di loro dal ...