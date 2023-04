“Tu non puoi vedermi”: nel basket vince ancora il razzismo (Di giovedì 6 aprile 2023) Una finale di basket femminile Ncaa ricca di polemiche quella che, domenica 2 aprile, ha consegnato la vittoria del campionato alle ragazze della Louisiana State University, che hanno sconfitto la rappresentanza dell’Università dell’Iowa per 102 a 85. Fino a qui niente di clamoroso se non per i secondi finali di partita, dove le telecamere hanno ripreso Angel Reese, stella della Lsu, mentre rivolgeva all’avversaria Caitlin Clark un gesto eloquente. La giocatrice ha agitato il palmo davanti al viso, che significa “non puoi vedermi, scansati“. Il movimento è stato reso popolare dalla leggenda del wrestling John Cena, e viene utilizzato da moltissimi adolescenti al giorno d’oggi. La giocatrice ha anche indicato il suo anulare sinistro, dove presto indosserà l’anello di campionessa nazionale, indicando così la vittoria del campionato da ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Una finale difemminile Ncaa ricca di polemiche quella che, domenica 2 aprile, ha consegnato la vittoria del campionato alle ragazze della Louisiana State University, che hanno sconfitto la rappresentanza dell’Università dell’Iowa per 102 a 85. Fino a qui niente di clamoroso se non per i secondi finali di partita, dove le telecamere hanno ripreso Angel Reese, stella della Lsu, mentre rivolgeva all’avversaria Caitlin Clark un gesto eloquente. La giocatrice ha agitato il palmo davanti al viso, che significa “non, scansati“. Il movimento è stato reso popolare dalla leggenda del wrestling John Cena, e viene utilizzato da moltissimi adolescenti al giorno d’oggi. La giocatrice ha anche indicato il suo anulare sinistro, dove presto indosserà l’anello di campionessa nazionale, indicando così la vittoria del campionato da ...

