Trova 23 milioni dietro un vecchio quadro del padre, poi accade il peggio (Di giovedì 6 aprile 2023) SOCIAL. Un uomo di Brindisi ha vissuto una sorprendente scoperta dopo la morte del padre, un noto pittore della città. Rovistando in un vecchio box, ha Trovato un quadro del 1500, dietro al quale erano nascosti 23 milioni di vecchie lire. Una somma che equivale a circa 11mila euro, che l'uomo sperava di poter recuperare. Leggi anche: Gioca 3 euro al Lotto e vince 2,5 milioni: ecco chi è il vincitore Leggi anche: Fino a 15mila euro di multa per chi usa il "pezzotto": ecco che cos'è Brindisi, Trova 23 milioni di lire Dopo la scoperta, l'uomo si è rivolto alla Banca d'Italia per capire come poter procedere con il cambio delle vecchie lire in euro. Tuttavia, la risposta dell'istituto è stata sconfortante: le vecchie lire non ...

