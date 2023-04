Trofeo Princesa Sofia, gli azzurri volano nei Nacra 17: oggi le Gold Fleet (Di giovedì 6 aprile 2023) Migliorano le condizioni meteo nella terza giornata del Trofeo Princesa Sofia e migliorano sempre di più le prestazioni degli atleti italiani, specialmente per quanto riguarda i Nacra 17. Meteo più costante che ha permesso lo svolgimento di tutte le regate in programma, in un appuntamento valevole come prima tappa di Coppa del Mondo e per le qualificazioni a Parigi 2024. Trofeo Princesa Sofia, Nacra 17: due team azzurri sul podio Molto interessante la situazione nei Nacra 17, che vedono tre equipaggi azzurri nelle prime quattro posizioni, al termine di cinque prove di qualificazione. volano Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, che con tre primi posti nella flotta blu chiudono una ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 6 aprile 2023) Migliorano le condizioni meteo nella terza giornata dele migliorano sempre di più le prestazioni degli atleti italiani, specialmente per quanto riguarda i17. Meteo più costante che ha permesso lo svolgimento di tutte le regate in programma, in un appuntamento valevole come prima tappa di Coppa del Mondo e per le qualificazioni a Parigi 2024.17: due teamsul podio Molto interessante la situazione nei17, che vedono tre equipagginelle prime quattro posizioni, al termine di cinque prove di qualificazione.Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, che con tre primi posti nella flotta blu chiudono una ...

