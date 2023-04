Trevisani: «Lautaro Martinez rimasto a La Spezia! Manca l’attacco» (Di giovedì 6 aprile 2023) Trevisani condanna l’attacco spuntato dell’Inter, che anche contro la Juventus in Coppa Italia ha fatto enorme fatica. Lautaro Martinez sicuramente tra i peggiori. Le sue parole a Sport Mediaset ATTACCO SPUNTATO ? Riccardo Trevisani ha dato un giudizio alla gara di Torino: «La Juventus ha giocato la sua solita partita di attesa e di chiusura dei varchi difensivi. Partita da 6,5, da 7 senza l’errore di Bremer. Rispetto al campionato mi è piaciuta meno. Il voto dell’Inter è lo stesso, ha giocato meglio, è stata più propositiva, ma Manca l’attacco. Lautaro Martinez è fermo al rigore di La Spezia, meglio Dzeko. Lukaku ha segnato su calcio di rigore, ma dal punto di vista offensivo i nerazzurri stanno Mancando ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)condannaspuntato dell’Inter, che anche contro la Juventus in Coppa Italia ha fatto enorme fatica.sicuramente tra i peggiori. Le sue parole a Sport Mediaset ATTACCO SPUNTATO ? Riccardoha dato un giudizio alla gara di Torino: «La Juventus ha giocato la sua solita partita di attesa e di chiusura dei varchi difensivi. Partita da 6,5, da 7 senza l’errore di Bremer. Rispetto al campionato mi è piaciuta meno. Il voto dell’Inter è lo stesso, ha giocato meglio, è stata più propositiva, maè fermo al rigore di La Spezia, meglio Dzeko. Lukaku ha segnato su calcio di rigore, ma dal punto di vista offensivo i nerazzurri stannondo ...

