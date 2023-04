Trento, trovato morto un runner di 26 anni: l’ipotesi di aggressione da parte di un animale selvatico (Di giovedì 6 aprile 2023) Un runner di 26 anni che nella giornata di mercoledì 5 aprile non aveva fatto rientro a casa è stato trovato morto in un bosco della val di Sole. Il corpo è stato rinvenuto a Caldes, in provincia di Trento, dove sono in corso degli accertamenti. I carabinieri, la scientifica e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi, operazione che sta coinvolgendo anche i forestali della Provincia. Tra le cause che hanno portato alla sua scomparsa, si ipotizza un’aggressione da parte di un animale selvatico di grossa taglia. Sul posto si è recato anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Undi 26che nella giornata di mercoledì 5 aprile non aveva fatto rientro a casa è statoin un bosco della val di Sole. Il corpo è stato rinvenuto a Caldes, in provincia di, dove sono in corso degli accertamenti. I carabinieri, la scientifica e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi, operazione che sta coinvolgendo anche i forestali della Provincia. Tra le cause che hanno portato alla sua scomparsa, si ipotizza un’dadi undi grossa taglia. Sul posto si è recato anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

