Trento, giovane runner trovato morto nei boschi: forse ucciso da orso (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Un runner di 26 anni è stato trovato morto nei boschi di Caldes, nella zona della Val di Sole, in Trentino. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella che l’uomo sia stato vittima di un’aggressione da parte di un mammifero di grandi dimensioni, molto probabilmente un orso. E’ da chiarire se il giovane sia stato colto da un malore e, una volta a terra, sia stato dilaniato dall’animale o se sia stato aggredito mentre correva. Il cadavere è stato portato in ospedale per l’autopsia. Per chiarire quanto accaduto sarà sottoposto ad accertamenti anche lo smartwatch per le rilevazione dei parametri vitali che aveva al polso. Intanto è in corso un comitato tecnico per la sicurezza con il presidente della Provincia di Trento, Maurizio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – Undi 26 anni è statoneidi Caldes, nella zona della Val di Sole, in Trentino. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella che l’uomo sia stato vittima di un’aggressione da parte di un mammifero di grandi dimensioni, molto probabilmente un. E’ da chiarire se ilsia stato colto da un malore e, una volta a terra, sia stato dilaniato dall’animale o se sia stato aggredito mentre correva. Il cadavere è stato portato in ospedale per l’autopsia. Per chiarire quanto accaduto sarà sottoposto ad accertamenti anche lo smartwatch per le rilevazione dei parametri vitali che aveva al polso. Intanto è in cun comitato tecnico per la sicurezza con il presidente della Provincia di, Maurizio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Trento, giovane runner trovato morto nei boschi - tusciaweb : Giovane rider trovato morto in bosco, forse ucciso da un animale selvatico Trento - Tragedia in un bosco della val… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: E' un giovane di 26 anni l'uomo trovato senza vita nei boschi della valle di Sole, in Trentino. Si teme l'aggressione… - TgrRaiTrentino : E' un giovane di 26 anni l'uomo trovato senza vita nei boschi della valle di Sole, in Trentino. Si teme l'aggressi… - Alessan15927371 : RT @Storace: ?Da #Libero in #edicola: Trovato il picchiatore rosso che ha massacrato un giovane di #destra a #Trento ?#Salvini all’Europa:… -