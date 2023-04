Trentino | trovato morto il runner 26enne scomparso | «Forse ucciso da un animale»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ildi 26 anni che ieri 5 aprile non ha fatto rientro a casa è statoin un bosco della val di Sole, in. Sono in corso accertamenti a Caldes, dove l’uomo è stato rinvenuto, ma l’ipotesi più avvalorata è che potrebbe essere statoda unselvatico. Sul corpo ha riportato diverse ferite. Ilera uscito di casa nel pomeriggio per la sua solita sessione di allenamento, ma non ha più fatto ritorno. A mettersi in allarme è stata la compagna che ha dato l’allerta alle forze dell’ordine. Così ieri sera i carabinieri della compagnia hanno iniziato le ricerche con le unità cinofile e i vigili del fuoco. Poi nella notte i cani molecolari hanno fatto la tragica scoperta. Non si hanno ancora certezze sulle cause del decesso, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Andrea Papi, il runner trovato morto in Trentino ucciso da un orso: chi è la vittima e cosa sappiamo - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Trentino, runner trovato morto: forse ucciso da un animale selvatico #6aprile - andreastoolbox : Runner non fa rientro a casa, trovato morto con ferite: 'Forse ucciso da animale selvatico' #non #Runner #fa #a… - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Aveva 26 anni il runner trovato morto in un bosco della val di Sole, forse ucciso da un animale selvatico - lacittanews : Un runner è stato trovato privo di vita in un bosco della val di Sole, in Trentino. L’uomo potrebbe essere stato uc… -

TRENTO - L'ultimo messaggio lo ha inviato alla madre poco prima le 17, poi il silenzio. Andrea Papi, 23 anni, appassionato di corsa in montagna di Caldes (comune della val di Sole, in), è stato ritrovato morto alle 3 del mattino, sul corpo i segni evidenti di ferite, verosimilmente inferte da un grande carnivoro. Papi, studente di scienze motorie a Ferrara, era uscito per ...Su 24zampe: Lampedusa, dopo 33 anni chiude il centro recupero tartarughe: troppi costi L'articolo, runnermorto a Caldes: forse ucciso da un animale proviene da ...Il runner di 26 anni che ieri 5 aprile non ha fatto rientro a casa è statomorto in un bosco della val di Sole, in. Sono in corso accertamenti a Caldes , dove l'uomo è stato rinvenuto, ma l'ipotesi più avvalorata è che potrebbe essere stato ucciso da un ...

Trovato morto runner scomparso in Trentino, forse ucciso da un orso la Repubblica

Si chiamava Andrea Papi e aveva 25 anni: è il runner stato trovato morto in un pendio boschivo nella zona di Caldes, in Trentino. Il corpo, dalle informazioni che si hanno al momento, è stato trovato ...E' stato trovato morto in un bosco della val di Sole, forse ucciso da un animale selvatico, il runner che ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Sono in corso accertamenti a Caldes dove nella no ...