Trecento cantieri stradali ' cancellati' per favorire l' esodo pasquale di 15 milioni di viaggiatori

stradali "smantellati" per evitare di rallentare i viaggi degli oltre 15 milioni di italiani che, secondo le previsioni, si metteranno in viaggio nell ponte di Pasqua. La conferma è ...Oltrefirme per chiedere una soluzione all'annoso problema della scuola Matteotti. La petizione è ... post pandemia,del 110 per cento, guerra in Ucraina e le conseguenze sull'edilizia,...... con enormi rischi strutturali per gli edifici situati in prossimità degli innumerevoli... stradale e ferroviario, lungo tremila emetri. La stessa commissione ha invitato a studiare ...

Esercitazione Ana a Pedavena: trecento volontari pronti per quattordici cantieri Corriere Delle Alpi

Presentati i risultati del loro primo anno di lavori di restauro. Scoperta anche una tarsia di Capoferri che rimanda alla storia di Caino e Abele ...Donati da Fincantieri, raccontano di armamento di navi, dei vari e dei viaggi inaugurali. Materiali in fase di digitalizzazione ...