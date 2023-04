"Trattamenti molto violenti". Berlusconi e la leucemia, la testimonianza di Carlo Calenda (Di giovedì 6 aprile 2023) "Lo ribadisco con grande chiarezza: non ho mai votato Silvio Berlusconi, è stato un mio avversario, ma in questo momento tutti dobbiamo augurargli di stare bene e anche di tornare a fare il suo lavoro": queste le parole di Carlo Calenda sul Cav. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, il leader del Terzo Polo ha confessato: "Io ho avuto mia moglie malata di leucemia, non cronica, e i Trattamenti sono molto violenti, debilitano il fisico, quindi credo che sia in una condizione critica e per questo il pensiero va prima di tutto a lui e ai suoi familiari". Calenda su Berlusconi a Tagadà Calenda, poi, ha fatto anche un ragionamento storico-politico: "In secondo luogo penso che questa sia la chiusura di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) "Lo ribadisco con grande chiarezza: non ho mai votato Silvio, è stato un mio avversario, ma in questo momento tutti dobbiamo augurargli di stare bene e anche di tornare a fare il suo lavoro": queste le parole disul Cav. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, il leader del Terzo Polo ha confessato: "Io ho avuto mia moglie malata di, non cronica, e isono, debilitano il fisico, quindi credo che sia in una condizione critica e per questo il pensiero va prima di tutto a lui e ai suoi familiari".sua Tagadà, poi, ha fatto anche un ragionamento storico-politico: "In secondo luogo penso che questa sia la chiusura di ...

