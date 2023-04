Tragedia in crociera: cade dal balcone della cabina, travolge un altro passeggero sul ponte inferiore e muore (Di giovedì 6 aprile 2023) Sul sito di PortMiami local10.com, la notizia: una donna che si trovava in crociera, su una nave della Virgin Voyages, è precipitata dal balcone della sua cabina, è finita sul ponte inferiore dove ha travolto un altro passeggero, poi è morta. Siamo appunto in Florida, punto di partenza verso l’Honduras e la prima tappa del viaggio, Roatan: l’incidente è accaduto intorno alle 21:30, ora locale e al momento non è nota la dinamica della caduta. È stata aperta un’indagine. L’intervento tempestivo dei soccorsi di bordo non è stato comunque sufficiente per salvare la donna. “Domenica, poco dopo la partenza, si è verificata un’emergenza medica che ha coinvolto uno dei nostri passeggeri. Il passeggero è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Sul sito di PortMiami local10.com, la notizia: una donna che si trovava in, su una naveVirgin Voyages, è precipitata dalsua, è finita suldove ha travolto un, poi è morta. Siamo appunto in Florida, punto di partenza verso l’Honduras e la prima tappa del viaggio, Roatan: l’incidente è accaduto intorno alle 21:30, ora locale e al momento non è nota la dinamicacaduta. È stata aperta un’indagine. L’intervento tempestivo dei soccorsi di bordo non è stato comunque sufficiente per salvare la donna. “Domenica, poco dopo la partenza, si è verificata un’emergenza medica che ha coinvolto uno dei nostri passeggeri. Ilè ...

