Traffico Roma del 06-04-2023 ore 18:30 (Di giovedì 6 aprile 2023) Luceverde Roma del ritrovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare incoronamento in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino all'uscita per la Roma Napoli stessa situazione in carreggiata interna dallo svincolo di Casal del Marmo a quello per la Prenestina coda in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 e sulle strade consolari in particolare su via Flaminia dove segnalato anche un incidente all'altezza di via roccalvecce con le questioni da Corso di Francia e per un altro incidente Ci sono code sulla Roma Fiumicino 3 raccordo anulare Parco dei Medici in direzione di via Laurentina incolonnamenti poi su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni e coda anche in carreggiata opposta tra viale Castrense e via ...

