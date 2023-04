Traffico Roma del 06-04-2023 ore 15:30 (Di giovedì 6 aprile 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovate aumenta il Traffico sul Raccordo Anulare si incontrano code In entrambe le carreggiate su quella esterna troviamo code tra la Roma Fiumicino è l’uscita per la via Appia stessa cosa in carreggiata interna quelle cose vanno dalla Cassia alla Prenestina anche sulla tangenziale si stanno formando code tra la galleria Giovanni XXIII fino a via Salaria verso San Giovanni mentre in carreggiata opposta quindi in direzione Stadio Olimpico un incidente provocato dai tra il bivio per la Roma L’Aquila e la Tiburtina ripercussioni sia sulla Tiburtina sia le altre strade della zona per questo incidente chi si trova sul tratto Urbano della A24 trova difficoltà ad entrare in tangenziale mentre in uscita da Roma Quindi sulla carreggiata opposta si sta in fila tra gli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovate aumenta ilsul Raccordo Anulare si incontrano code In entrambe le carreggiate su quella esterna troviamo code tra laFiumicino è l’uscita per la via Appia stessa cosa in carreggiata interna quelle cose vanno dalla Cassia alla Prenestina anche sulla tangenziale si stanno formando code tra la galleria Giovanni XXIII fino a via Salaria verso San Giovanni mentre in carreggiata opposta quindi in direzione Stadio Olimpico un incidente provocato dai tra il bivio per laL’Aquila e la Tiburtina ripercussioni sia sulla Tiburtina sia le altre strade della zona per questo incidente chi si trova sul tratto Urbano della A24 trova difficoltà ad entrare in tangenziale mentre in uscita daQuindi sulla carreggiata opposta si sta in fila tra gli ...

