Traffico Roma del 06-04-2023 ore 08 | 00

(Di giovedì 6 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi incidente sul Raccordo Anulare tra via della Pisana e via Aurelia in direzione Cassia Al momento sono circa 3 km di coda code a tratti sempre in interna perintenso tra via Casilina e via Ardeatina rallentamenti poi lungo la carreggiata esterna tra via Prenestina via Nomentana sul tratto Urbano della A24in coda tra Tor Cervara e la tangenziale est code a tratti su via Flaminia tra Saxa Rubra e via dei Due Pontiè rallentato anche su via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale estintenso è rallentato su via Pontina tra Castelno e Castel di Decima versoa Monte Mario chiuse questa mattina per lavori via Chiarugi e via Basaglia deviate ...