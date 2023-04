Tradizioni | l’arte campanaria candidata all’Unesco

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il Ministero della cultura ha presentato ufficialmente a Parigi la candidatura multinazionale dell’“Artetradizionale” per l’iscrizione nella Lista Unesco del Patrimonio Culturale immateriale. La notizia segue di pochi giorni la candidatura nazionale Unesco della cucina italiana. “I campanili sono un simbolo identitario delle nostre comunità, il ‘suono della tradizione’ è il timbro delle campane che a Pasqua risuoneranno ovunque. Le campane ‘suonate a festa’ sono un paesaggio sonoro che riecheggia nei borghi italiani come nelle grandi città. Questa candidatura riconosce nel, che ha radici profonde nella nostra storia e nei nostri territori, un carattere originale della nostra nazione”, dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. “Il suono delle campane è l’Italia – aggiunge il Sottosegretario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimow3 : @marattin L'affermazione di Mattarella,il mondo è un'unica comunità,oltre a essere falsa è stolta. Cancella culture… - Massimow3 : @TgLa7 L'affermazione di Mattarella,il mondo è un'unica comunità,oltre a essere falsa è stolta. Cancella culture,ar… - Massimow3 : @lucianocapone L'affermazione di Mattarella,il mondo è un'unica comunità,oltre a essere falsa è stolta. Cancella cu… - Massimow3 : @OGiannino L'affermazione di Mattarella,il mondo è un'unica comunità,oltre a essere falsa è stolta. Cancella cultur… - Massimow3 : @Adnkronos L'affermazione di Mattarella,il mondo è un'unica comunità,oltre a essere falsa è stolta. Cancella cultur… -

...il Nika Museum conserva e promuove la cultura e le...culturale perché è un linguaggio universale che parla attraverso'... corretta alimentazione, meditazione, movimento fisico,e ...'La bellezza dei territori, la cultura,, le, le usanze, sono strumenti fondamentali per promuovere i nostri luoghi e per contrastare lo spopolamento che è sicuramente uno dei temi ...Parliamo di Antonio Corbisiero, figlio d', come si dice anche ... che ha sempre adorato, piccolo comune situato al confine con'... in quello delle, delle produzioni e dei nostri ...