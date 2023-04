Toyota - Prime | la gemella americana della Prius

(Di giovedì 6 aprile 2023) Lapresenta negli Stati Uniti la. Si tratta di fattosorellagià ordinabile in Europa, dalla quale eredita tutto, esclusa la denominazione. La nuova generazione, basata sulla piattaforma GA-C, è decisamente diversa da tutte le versioni che l'hanno preceduta perché offre un powertrain nettamente più potente e uno stile più sportivo e dinamico, con prestazioni nettamente migliori rispetto al passato. Più veloce ed efficiente, fino a 70 km in elettrico. Negli Stati Uniti, lagarantisce un'autonomia in modalità elettrica compresa tra 39 e 44 miglia (62-70 km), mentre il consumo medio stimato in modalità ibrida è di 22,1 km/l. Infatti, laè una plug-in hybrid e combina il motore a ...

Negli Stati Uniti la Prius viene offerta negli allestimenti SE, XSE e XSE Premium (tutti dotati di serie del pacchetto di Adas TSS 3.0) con prezzi compresi tra 32.350 e 39.170 dollari,

