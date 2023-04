Totti-Blasi, Corsera: “15 mila euro per i figli, Ilary rifiuta e cambia serratura di casa” (Di giovedì 6 aprile 2023) La separazione fra Francesco Totti ed Ilary Blasi domina ancora nel mondo del gossip. Una delle coppie più famose nel mondo dello sport sta cercando di trovare un punto di incontro per la separazione ufficiale. Nonostante un’udienza segreta per arrivare a tale esito, ancora ci sarebbero distante fra l’ex capitano della Roma e la showgirl italiana Secondo il Corriere della Sera, infatti, Totti avrebbe proposto tra i 12 e i 15mila euro al mese per il mantenimento dei tre figli della coppia, Cristian, Chanel e Isabel, di cui entrambi i genitori hanno chiesto ed ottenuto l’affidamento congiunto. Risposta arrivata ad Ilary e prontamente rifiutata dalla showgirl che chiederebbe almeno una base di 20mila ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) La separazione fra Francescoeddomina ancora nel mondo del gossip. Una delle coppie più famose nel mondo dello sport sta cercando di trovare un punto di incontro per la separazione ufficiale. Nonostante un’udienza segreta per arrivare a tale esito, ancora ci sarebbero distante fra l’ex capitano della Roma e la showgirl italiana Secondo il Corriere della Sera, infatti,avrebbe proposto tra i 12 e i 15al mese per il mantenimento dei tredella coppia, Cristian, Chanel e Isabel, di cui entrambi i genitori hanno chiesto ed ottenuto l’affidamento congiunto. Risposta arrivata ade prontamenteta dalla showgirl che chiederebbe almeno una base di 20...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Totti offre a Blasi 15mila euro al mese per i figli. E lei cambia la serratura della villa dell'Eur - merlino67219 : 'Altro che 15 mila euro. Totti non ha mai offerto quelle cifre per i nostri figli'. Ilary Blasi spezza il silenzio… - gossipnewitalia : Scontro sugli accordi, Ilary Blasi vuole più dei 15 mila euro al mese proposti da Totti #francescototti #IlaryBlasi - infoitcultura : Ilary Blasi sgancia la bomba: “Altro che 15 mila euro, Totti non ha mai offerto quelle cifre” - infoitcultura : Ilary Blasi smentisce Francesco Totti: non ha mai offerto 15 mila euro per i figli -