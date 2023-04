Toto - maturità 2023 | gli studenti scommettono su D' Annunzio e Pirandello Storia e attualità | si punta su Guerra | Costituzione | caduta del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... skuolanet : Toto-Maturità 2023, gli studenti scommettono su D’Annunzio e Pirandello. Storia e attualità: si punta su Guerra, Co… - ciccioio99 : Gesù! Che schifezza! Cosa dice?! Maturità?! No,no, bella mia: lei non mi incanta coi discorsi sulla maturità. Io vo… -

Di sicuro va 'tenuta d'occhio' la nostra Costituzione: negli ultimi vent'anni, ogni qual volta c'era un anniversario che la riguardava, è spesso stata spunto per una traccia di. Qualsiasi ...Si ferma ai piedi del podio la corsa di un altro habitué della: Eugenio Montale, con il 12% dei voti. E se, come accaduto spesso, specie nell'ultimo decennio, dovesse uscire un autore ...= '1680725862' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > 'Le nostre aziende associate stanno affrontando cone coscienza il grande tema del ...