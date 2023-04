Tortona rinnova l' accordo con Ramondino | il coach firma fino al 2026

(Di giovedì 6 aprile 2023) Derthona e Marcoancora insieme e per lungo tempo. La società bianconera e il tecnico hannoto l', per la durata di ben tre altre stagioni,al giugno. Un ...

con la prospettiva di quell'esordio nelle coppe europee nella prossima stagione, già preannunciato il presidente del Bertram Tortona Marco Picchi in più occasioni. Arrivato a Tortona nell'ottobre 2018, Ramondino ha vinto la Supercoppa LNP Old Wild West nel 2019 e conquistato la promozione in Serie A a giugno 2021. Nelle due annate nella massima serie, il

La società bianconera e il tecnico hanno rinnovato l’accordo, per la durata di ben tre ... già preannunciato il presidente del Bertram Tortona Marco Picchi in più occasioni. Alla sua quinta stagione ...TORTONA – Bertram Derthona ha ufficializzato il rinnovo fino al 2026 con la propria guida: coach Marco Ramondino. “Mi preme ringraziare il Dott. Beniamino Gavio, Marco Picchi, Ferencz Bartocci e ...