Torrimpietra | torna in scena per il Venerdì Santo la via Crucis figurata

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 aprile 2023) Fiumicino –inper il terzo anno consecutivo ala via. L’appuntamento con la rappresentazione è per7 aprile alle ore 21.00 nell’area antistante la chiesa di Sant’Antonio Abate. Una iniziativa suggestiva che ripercorre tutte le tappe della Passione di Cristo, dall’ultima cena alla deposizione del sepolcro e che si svolgerà nell’area verde antistante la parrocchia. Ad animare il progetto – organizzato dalla Pro Loco – tanti volontari che si sono occupati delle scene, dei materiali e che domani sera ripercorreranno le tappe fondamentali della passione interpretando i vari personaggi con abiti del tempo. “Una occasione per grandi e piccoli – affermano gli organizzatori – per meditare le stazioni della via...