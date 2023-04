Torre Annunziata, Maurizio Cerrato ucciso per un parcheggio: quattro condanne a 23 anni di carcere (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono stati condannati a 23 anni di carcere ciascuno i quattro imputati al processo per l’omicidio di Maurizio Cerrato, ucciso a Torre Annunziata, davanti alla figlia, con una coltellata al cuore, dopo una lite per un parcheggio. La Corte di Assise di Napoli ha condannato a 23 anni di carcere i fratelli Giorgio e Domenico Leggi su 2anews (Di giovedì 6 aprile 2023) Sono stati condannati a 23diciascuno iimputati al processo per l’omicidio di, davanti alla figlia, con una coltellata al cuore, dopo una lite per un. La Corte di Assise di Napoli ha condannato a 23dii fratelli Giorgio e Domenico

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettanapoli : La Corte d'Assise di Napoli ha condannato a 23 anni di carcere i fratelli Giorgio e Domenico Scaramella, e Francesc… - gazzettanapoli : La Corte d'Assise di Napoli ha condannato a 23 anni di carcere i fratelli Giorgio e Domenico Scaramella, e Francesc… - VesuvioLive : Ucciso per un parcheggio, niente ergastolo agli assassini. La figlia: “Lo hanno ammazzato” - occhio_notizie : 'Noi abbiamo perso tutto già due anni fa, ma stavolta a perdere è lo Stato'. Non usa mezzi termini Tania Sorrentino… - samkorr3 : @Vicidominus vabbè un po’ come i laziali che insultano i napoletani, ma il loro bomber beniamino è Ciro Immobile da Torre Annunziata ?? -