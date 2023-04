Toro (Di giovedì 6 aprile 2023) Il lavoro sporco sta diventando più leggero e facile. È ancora un po’ sporco, ma comincia a essere gratificante. L’ordine “adattati, adattati e adattati ancora, bestia da soma” sta cedendo il passo ad “affina, affina e affina ancora,... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Il lavoro sporco sta diventando più leggero e facile. È ancora un po’ sporco, ma comincia a essere gratificante. L’ordine “adattati, adattati e adattati ancora, bestia da soma” sta cedendo il passo ad “affina, affina e affina ancora,... Leggi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Compie oggi 20 anni una delle scene più assurde, inspiegabili e tragicomiche che mi sia capitato di vedere in diret… - teatrolafenice : Stasera ci lasciamo con 'Il lamento della ninfa' da 'Madrigali guerrieri ed amorosi' dell'Ottavo libro di Monteverd… - KiralyCops : @Toro_News Ignorandolo, esattamente come ha fatto lui. Poi che perdita... 33 partite 4 gol... e stava facendo schifo da anni da noi... - igyphoto : Benecio Del Toro's finest hour... - astriamari1 : @nonsonorachele amora ?? ma le Toro sono delle tenerone pazzesche (non per niente sto con una Toro con Venere in Toro) -