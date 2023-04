Torneremo a vestirci “davvero”?

Leggi su amica

(Di giovedì 6 aprile 2023) Fiaccata dalla sartorial fatigue, ovvero dall’uso spropositato di tute, felpe e sneakers durante il lockdown, la Generazione Z scopre la gioia di mettersi in ghingheri. Al di là delle occasioni. È la fine dell’abbigliamento da Zoom? Abito lungo per il diciottesimo, smoking a Capodanno Mi telefona un’amica, una di quelle che hanno attraversato la giovinezza in pull e pantaloni. Tra il riso e il pianto, mi dice che la figlia cerca invano nel suo guardaroba un abito lungo per il diciottesimo di una compagna di scuola. «In lungo a una festa di ragazzini! Per me, alle feste il massimo dello chic era mettersi jeans così stretti da dovermi stendere sul letto e trattenere il respiro per allacciarli. E mia figlia ci vuole andare conciata come una sciura alla prima della Scala. Non so, tra un po’ mi dirà che in Italia rimpiange la monarchia, visto che ha letto Spare del principe Harry? Che cosa ...