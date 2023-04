Torneremo a vestirci “davvero”?

Leggi su amica

(Di giovedì 6 aprile 2023) Dalla sfilata P/E 2023 di Carolina Herrera. Fiaccata dalla sartorial fatigue, ovvero dall’uso spropositato di tute, felpe e sneakers durante il lockdown, la Generazione Z scopre la gioia di mettersi in ghingheri. Al di là delle occasioni. È la fine dell’abbigliamento da Zoom? Abito lungo per il diciottesimo, smoking a Capodanno Mi telefona un’amica, una di quelle che hanno attraversato la giovinezza in pull e pantaloni. Tra il riso e il pianto, mi dice che la figlia cerca invano nel suo guardaroba un abito lungo per il diciottesimo di una compagna di scuola. «In lungo a una festa di ragazzini! Per me, alle feste il massimo dello chic era mettersi jeans così stretti da dovermi stendere sul letto e trattenere il respiro per allacciarli. E mia figlia ci vuole andare conciata come una sciura alla prima della Scala. Non so, tra un po’ mi dirà che in Italia rimpiange la monarchia, visto ...