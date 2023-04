Torna ‘Only Fun’ condotto dai PanPers: «Una promessa mantenuta» (Di giovedì 6 aprile 2023) Al via in prima serata sul Nove la terza stagione di Only Fun – Comico Show, che alza il sipario lunedì 10 aprile. Confermati alla conduzione i PanPers ed Elettra Lamborghini. “Stiamo per partire con un sacco di novità e un sacco di vecchi ritorni che sono tutti delle certezze del mondo della comicità”, ci spiegano Andrea Pisani e Luca Peracino. “A parte la conduzione, i comici non deludono le aspettative dopo le prime due edizioni. E abbiamo un pubblico molto affezionato sia da casa che in teatro, che ci assiste in ogni puntata ed è sempre molto numeroso e caloroso”. “Siamo contenti ed è ora di iniziare a dire che è anche è un po’ merito nostro, no?” sorridono. “Ma sì, basta con l’umiltà, ha stufato. In fondo è merito nostro, che siamo scarsi, se i comici spiccano! Pure Michael Jackson si pigliava i ballerini più scarsi, altrimenti mica sarebbe diventano quello ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 aprile 2023) Al via in prima serata sul Nove la terza stagione di Only Fun – Comico Show, che alza il sipario lunedì 10 aprile. Confermati alla conduzione ied Elettra Lamborghini. “Stiamo per partire con un sacco di novità e un sacco di vecchi ritorni che sono tutti delle certezze del mondo della comicità”, ci spiegano Andrea Pisani e Luca Peracino. “A parte la conduzione, i comici non deludono le aspettative dopo le prime due edizioni. E abbiamo un pubblico molto affezionato sia da casa che in teatro, che ci assiste in ogni puntata ed è sempre molto numeroso e caloroso”. “Siamo contenti ed è ora di iniziare a dire che è anche è un po’ merito nostro, no?” sorridono. “Ma sì, basta con l’umiltà, ha stufato. In fondo è merito nostro, che siamo scarsi, se i comici spiccano! Pure Michael Jackson si pigliava i ballerini più scarsi, altrimenti mica sarebbe diventano quello ...

