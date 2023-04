Torna ItaSec Frattasi Acn e altri ospiti alla conferenza cyber di Bari

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 aprile 2023) A un mese dall’inaugurazione è tutto pronto per, principalenazionale sulla sicurezza informatica, organizzata dalsecurity National Lab del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica). La settima edizione del convegno si terrà anegli spazi del Centro Congressi della Fiera del Levante dal 2 al 5 maggio e prevede la partecipazione di personalità ed esperti di caratura internazionale per raccontare le sfide della sicurezza informatica in un mondo sempre più geopoliticamente complesso. Tra glid’eccezione, Elisa Bertino (Purdue University, USA), V.S. Subrahmanian (Northwestern University, USA) e Bruno, direttore generale dell’Agenzia per lasicurezza Nazionale (ACN). È proprio il prestigio dei numerosi ...