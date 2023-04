(Di giovedì 6 aprile 2023) Un nuovo TopoLibro da collezione disponibile dal 5 aprile con le più belle storie disneyane dedicate alcontemporanea e la prefazione speciale a cura di Jacopo Veneziani. Pronti per una coloratissima gita al museo?un nuovo TopoLibro da collezione che porterà tutti i lettori in un viaggio affascinante nelcontemporanea, tra pittura, scultura, fotografia… grazie a una raccolta di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tech_Gaming_it : Topolino presenta l'Arte raccontata da Topolino -

...per una coloratissima gita al museo...coloratissima gita al museoun ...i lettori in un viaggio affascinante nell'...raccontata da, impreziosito dalla ......per una coloratissima gita al museo...una coloratissima gita al museoun ...i lettori in un viaggio affascinante nell'...raccontata da, impreziosito dalla ...... tra i più noti autori di...la rivista "Buduàr " Almanacco dell'... Durante'incontro sarà anche presentato il volume "La ...