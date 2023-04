Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Missykin24404 : RT @Carlo22516051: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, si fa presto a dire crisi - up_venture : Criptovalute e training digitale nel futuro di Tomaso Trussardi L’imprenditore lancia la startup Oden… - bizcommunityit : Intanto prosegue la ristrutturazione del brand: Tomaso Trussardi va oltre la moda e lancia una startup di criptoval… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti foto col figlio: la reazione di Tomaso Trussardi -

Alcuni mesi fa c'era stato un inaspettato riavvicinamento tra Michelle Hunziker e il suo ex,, e i due si erano mostrati insieme in più occasioni. Nonostante i due abbiano sempre ...Del resto non fa così anche la La bionda showgirl, infatti, non ha mai mostrato i volti di Sole e Celeste, le piccole di casa nate dall'amore con. 'Sharenting': chi è a ...Nessuna traccia di. Nessun 'auguri' ufficiale da parte sua. Non un post, non un like, da molto tempo d'altronde. La vacanza a Natale con Michelle e le loro bambine, la cena insieme ...

Tomaso Trussardi compie 40 anni: il messaggio di Michelle Hunziker Today.it

Una foto che è il simbolo di un momento di vita particolare: Tomaso Trussardi festeggia con un post su Instagram i suoi primi 40 anni. Con lui c’è l’adorato cane Odino, un levriero che è anche il ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi oggi sono tornati insieme E’ la domanda che il pubblico italiano si pone da qualche tempo. La conduttrice svizzera e l’imprenditore sono stati sposati per 10 anni ...