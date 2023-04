Tom Daley | nato il secondo figlio da madre surrogata | chi è il marito del noto sportivo?

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tomè divenuto padre per la seconda volta! È, da, il suo; loè in coppia da tempo con suoDustin Lance Black e su Instagram ha dato l’annuncio dell’arrivo del piccolino. Leggi anche: Parto cesareo: si può fare sport dopo aver partorito? Cristina Marino pubblica un...

È nato il secondo figlio di Tom Daley e Dustin Lance Black. Dopo Robbie, nato quasi 5 anni fa, con maternità surrogata, ora la famiglia si allarga. "E adesso siamo in quattro. Il nostro secondo figlio, Phoenix Rose Black"

Tom Daley è uno dei più grandi campioni di tuffi della Gran Bretagna e del mondo (non a caso ha vinto una medaglia d'oro olimpica), e Dustin Lance Black è uno sceneggiatore, premio Oscar per il film