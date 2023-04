‘Ti spiego la parola di Dio’, educatore abusa sessualmente di due minorenni: arrestato (Di giovedì 6 aprile 2023) Doveva essere un educatore, seguire i ragazzi in quel loro percorso. E invece era diventato un incubo per alcune ragazzine, ancora minorenni. Una di loro, infatti, ha raccontato ai genitori di essere stata abusata sessualmente, quando non aveva ancora 14 anni da quell’uomo, da quell’educatore che ‘lavorava’ presso il Discepolato di una parrocchia cittadina di Terracina, in provincia di Latina, e in un’associazione di volontariato. Dietro quel suo modo gentile, in realtà, si nascondeva uno scopo terribile: avvicinare le vittime, tutte giovanissime, violentarle. L’arresto del pedofilo a Terracina L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dal genitore di una ragazza, vittima di quelle violenze e che all’epoca dei fatti non aveva ancora 14 anni. La ragazzina aveva raccontato di essere stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Doveva essere un, seguire i ragazzi in quel loro percorso. E invece era diventato un incubo per alcune ragazzine, ancora. Una di loro, infatti, ha raccontato ai genitori di essere statata, quando non aveva ancora 14 anni da quell’uomo, da quell’che ‘lavorava’ presso il Discepolato di una parrocchia cittadina di Terracina, in provincia di Latina, e in un’associazione di volontariato. Dietro quel suo modo gentile, in realtà, si nascondeva uno scopo terribile: avvicinare le vittime, tutte giovanissime, violentarle. L’arresto del pedofilo a Terracina L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dal genitore di una ragazza, vittima di quelle violenze e che all’epoca dei fatti non aveva ancora 14 anni. La ragazzina aveva raccontato di essere stata ...

