‘Ti spedisco in convento’ | la nuova edizione su Real Time dal 9 aprile

Dal 9 aprile, su Real Time in prima serata, va in onda la nuova edizione di Ti spedisco in convento, adattamento del format internazionale Bad Habits, Holy Orders prodotto in Italia da Fremantle. Il format, un vero e proprio esperimento sociale in forma di docu-Reality, mette nuovamente alla prova la resistenza di un gruppo di ragazze ribelli chiamate a vivere, a loro insaputa, un periodo di tempo in un convento di suore. Le ragazze, ignare della Reale destinazione, sono convinte di partecipare a un altro tipo di Reality, più simile ai loro standard di vita. Si ritroveranno, invece, di fronte alle porte di un vero convento. Dopo Sorrento e Trani, la terza stagione di Ti spedisco in convento si ...

