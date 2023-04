(Di giovedì 6 aprile 2023) Il migliordel 2023 vince per la prima volta due partite di fila dallo scorso ottobre. Non ci era più riuscito dalla semifinale al torneo di Anversa. Al Millennium Estoril Open, ATP 250 ...

Shelton - Estoril#tennis pic.twitter.com/WqjfouuLz5 SuperTennis TV (@SuperTennisTv) April 6, 2023 "Più la palla rimbalza alta e meglio è per me - ha detto- . Oggi faceva caldo, non c'era ...

Thiem rinasce sulla terra in Europa: Shelton rimandato SuperTennis

Il miglior Thiem del 2023 vince per la prima volta due partite di fila dallo scorso ottobre. Non ci era più riuscito dalla semifinale al torneo di Anversa. Al Millennium Estoril Open, ATP 250 ...