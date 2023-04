The Mandalorian 3x06: una delle guest star condivide delle foto dal set (Di giovedì 6 aprile 2023) Una delle guest star dell'episodio 3x06 di The Mandalorian ha pubblicato online delle foto scattate sul set della serie prodotta per Disney+. L'episodio 3x06 di The Mandalorian ha regalato le apparizioni a sopresa di alcune guest star e online sono apparse delle foto scattate sul set. Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntate e non volete . Nella sesta puntata della terza stagione di The Mandalorian si assiste a quello che accade quando Din Djarin (Pedro Pascal), Grogu e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), arrivano sul pianeta Plazir-15, indipendente dalla Nuova Repubblica. I protagonisti ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) Unadell'episodiodi Theha pubblicato onlinescattate sul set della serie prodotta per Disney+. L'episodiodi Theha regalato le apparizioni a sopresa di alcunee online sono apparsescattate sul set. Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntate e non volete . Nella sesta puntata della terza stagione di Thesi assiste a quello che accade quando Din Djarin (Pedro Pascal), Grogu e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), arrivano sul pianeta Plazir-15, indipendente dalla Nuova Repubblica. I protagonisti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _LON3LYH3ART : posso dire iconica lizzo in the mandalorian - GandolfoDomini1 : La società dell'#IntelligenzaArtificiale. The #Mandalorian 3x06 - PlayGamesMovies : The Mandalorian Pedro Pascal • Grogu Apple TV - VikingThief : J'ai fini S03 | E06 of The Mandalorian! - Daddozz : Nonostante la fastidiosa presenza di Bo Katan sto adorando l’ultimo episodio di The mandalorian che è un mix di blade runner e un poliziesco -